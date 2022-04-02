Рим, 2 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Таможенная служба и портовая служба города Империя (Италия) арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро, принадлежащую якобы «российским лицам».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Решение об аресте принято прокуратурой Империи после судебно-полицейского расследования, которое началось в марте, отмечается в сообщении службы береговой охраны Италии.

Яхта длиной 30 м стояла в порту Империи под флагом одной из неевропейских стран.