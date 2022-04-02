Донецк, 2 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл на территорию ДНР с рабочим визитом.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

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Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества. Будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в республике.

Планирует встретиться с добровольцами из Осетии, участвующими в военной спецоперации, сообщили в пресс-службе главы Южной Осетии.