Берлин, 2 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

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«В политике не бывает безупречной с моральной точки зрения позиции. Всегда есть соображения, продиктованные необходимостью предотвратить худшее. Из этого вытекают все политические шаги», — отметил он, передает ТАСС.

Он добавил, что рассчитывает на предстоящей неделе представить пакет законопроектов, призывающий снизить зависимость ФРГ от нефти и газа из РФ.

Ранее в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие.

ФРГ не будет задействовать свои силы на территории Украины. Об этом 2 апреля заявил генинспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн.