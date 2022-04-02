Донецк, 2 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ снарядами калибра 122 мм. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град».