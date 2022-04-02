Сеул, 2 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассматривает возможность отмены всех правил дистанцирования, за исключением ношения масок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Квон Док Чхоля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По его словам, власти страны могут пойти на такую меру в случае стабилизации эпидемиологической ситуации и сокращение числа пациентов в тяжелом и критическом состоянии.

Известно, что среди рассматриваемых мер: отмена ограничений на часы работы бизнеса, отмена запретов на сборы и ограничений на проведение крупных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приняло решение о частичном ослаблении антиковидных мер.

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