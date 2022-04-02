Берлин, , 11:49 — REGNUM Работникам федерального правительства ФРГ повысили себе зарплаты, а министры в то же время призывают население готовиться к падению уровня доходов, пишет 2 апреля DWN.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Эти новости … приведут к раздражению налогоплательщиков страны. Олаф Шольц и его министры повысили себе зарплаты», — отмечает издание.

Канцлер может расчитывать на месячную прибавку в 345 евро. А глава минфина Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек получат дополнительно по 275 евро, передает газета.