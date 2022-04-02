Москва, 2 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Москве незначительно снизилось за истекшие сутки. 2 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о госпитализации 200 пациентов с COVID-19 в Москве. Суточный прирост числа новых случаев также снизился (с 1038 случаев 1 апреля до 994 случаев 2 апреля).

Выздоровели после подтверждённого случая COVID-19 за истекшие сутки 907 жителей столицы. Умер от последствий новой коронавирусной инфекции 21 человек.

Месяцем ранее число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве превышало 400 случаев. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в начале марта превышала отметку в 70 случаев.