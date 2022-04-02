Москва, , 11:02 — REGNUM Конечной целью антироссийских санкций США, Канады, Евросоюза и Японии в отношении отечественных высокотехнологичных предприятий является разрушение экономики России, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Санкции в отношении российских предприятий космической отрасли были введены правительством США и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине. В Роскосмосе заявили, что эти санкции направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности российских высокотехнологичных предприятий.

«Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — заявил Рогозин.

Он добавил, что в условиях санкционного давления Россия не может продолжать сотрудничество по проекту Международной космической станции. Планируется, что конкретные предложения со сроками прекращения сотрудничества по проекту МКС будут представлены руководству России в ближайшее время.

Ранее Роскосмос в ответ на антироссийские санкции стран Запада уже прекратил сотрудничество по ряду проектов. В частности, были отозваны российские специалисты с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также прекращены запуски российских носителей со спутниками британской компании OneWeb.

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