Донецк, 2 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Отмечается, что повреждено 18 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

При этом, по данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек.