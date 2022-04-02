Москва, 2 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» в ближайшее время представит предложения по срокам завершения сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии в рамках Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил руководителям космических агентств США, Канады, Евросоюза и Японии письма с требованиями снять санкции с Центрального научно-исследовательского института машиностроения и Ракетно-космического центра «Прогресс». Эти предприятия, в которые входит Центр управления полётами, обеспечивают работу Международной космической станции.

Партнёры по МКС заявили о готовности к продолжению сотрудничества в рамках этого проекта, но дали понять, что не будут снимать санкции с российских предприятий космической отрасли. В Роскосмосе сочли такую ситуацию неприемлемой, отметив, что восстановление нормального сотрудничества (включая работу по МКС) возможно только при полной отмене санкций.

«Конкретные предложения Роскосмоса по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время», — подытожил Рогозин.