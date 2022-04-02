Москва, 2 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 84 вертолета ВСУ. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Кроме того, уничтожено: 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронемашин, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, 203 установки реактивных систем залпового огня, 1764 единицы военной автомобильной спецтехники.