Москва, 2 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Кроме того, высокоточными ракетами выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск.