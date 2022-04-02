Москва, 2 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.