Москва, 2 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск.