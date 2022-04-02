Москва, 2 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Санкции в отношении предприятий космической отрасли России не намерены отменять США. Об этом 2 апреля заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Санкции никто не отменяет», — сказал он.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса зачитал ответ главы НАСА (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Билла Нельсона, в котором указывается, что американское агентство продолжит взаимодействовать с федеральными ведомствами США для обеспечения бесперебойной работы, включая партнеров из России, по Международной космической станции (МКС).

Как отметил Рогозин, это является «в каком-то смысле изъятием из санкций» и добавил, что Роскосмос будет принимать решение о взаимодействии с партнерами по МКС, когда проведет анализ и доложит об этом российскому политическому руководству.

«Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как Роскосмос проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские специалисты получили первые научные результаты наблюдений отечественного телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского на астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» после остановки немецкого телескопа eROSITA.