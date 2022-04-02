Луганск, 2 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 2 апреля заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«А именно: 30 человек личного состава; 4 танка; 3 бронетранспортера. ️Противник продолжает террор мирного населения ЛНР, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами», — отметил он.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 18 снарядов из артиллерии калибра 122-мм по территории ЛНР, под обстрелы попали два населённых пункта.

В результате обстрела н.п. Первомайск повреждено 4 жилых дома и газопровод.

«С целью пресечения огневой активности по мирным гражданам Республики дежурными огневыми средствами позиции ВСУ, с которых велся огонь были оперативно обнаружены и уничтожены», — отмечается в сообщении.