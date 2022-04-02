Донецк, 2 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️09:45 — н.п. Георгиевка — н.п. Александровка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; ️09:45 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.