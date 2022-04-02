Донецк, 2 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 40 человек. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей.

Всего за период с 5 марта по 2 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 10 820 человек.