Берлин, , 09:57 — REGNUM Усиление санкций против РФ станет «тестом на прочность» для стран Запада и может нарушить единство среди них. Об этом 2 апреля пишет немецкая газета Handelsblatt.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Среди последствий ужесточения санкционного давления на РФ — большие траты на продукты питания, энергию, а также потеря рабочих мест и прибытие миллионов беженцев, отмечает издание.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, так как были слишком слабыми. Теперь санкции против РФ могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате политики властей США, которые вводили санкционные меры в отношении многих стран, последним приходилось из-за этого использовать в международных расчетах другие валюты.

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