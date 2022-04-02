Москва, 2 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлен процесс разминирования территории Луганской Народной Республики (ЛНР) специалистами Международного противоминного центра ВС России, обнародовало 2 апреля Минобороны (МО) РФ.

Минобороны России Роботизированный комплекс разминирования «Уран-6»

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На запечатленных кадрах видно, как российские саперы с помощью специальной техники ведут работы по разминированию территории ЛНР.

Также в разминировании освобождённых от украинских нацистов земель задействован робототехнический комплекс «Уран-6».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали гуманитарное разминирование территории ЛНР.