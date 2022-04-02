Луганск, 2 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) РФ начали гуманитарное разминирование территории ЛНР. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию на территории ЛНР. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов», — отмечается в сообщении.

Сплошная очистка освобожденных от подразделений ВСУ и нацбатальонов территорий ЛНР ведется и с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».