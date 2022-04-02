Донецк, 2 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 2 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 10 820 человек.

Ранее сообщалось, что силы ДНР освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами.