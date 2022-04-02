Сеул, 2 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Более 500 тыс. жителей Южной Кореи выступают против решения избранного главы Южной Кореи Юн Сок Ёля перенести президентскую резиденцию. Об этом сообщает The Korea Herald.

Korea.net Голубой дом. Сеул

В петиции, опубликованной 17 марта на официальном сайте «Голубого дома», утверждается, что предвыборное обещание избранного главы государства перенести президентский офис из «Голубого дома» в комплекс министерства обороны представляет угрозу национальной безопасности и является пустой тратой времени и налоговых денег.

Известно, что за три дня петиция набрала свыше 200 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы администрация действующего президента Мун Чжэ Ина дала официальный ответ. Однако вероятность того, что нынешняя власть поддержит петицию минимальна, так как действующий президент уже сообщил, что выбор рабочего места — дело нового правительства.

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