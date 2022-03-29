Сеул, , 15:53 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и избранный глава государства Юн Сок Ёль провели встречу за ужином 28 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой заявление секретаря избранного президента, депутата Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа» Чан Чжэ Вона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, участники встречи обсудили перенос президентской администрации в комплекс министерства обороны.

Мун Чжэ Ин заявил, что выбор рабочего места — дело нового правительства. Ознакомившись с проектом бюджета, он отметил, что нынешние власти окажут содействие новому правительству.

В свою очередь, Юн Сок Ёль подчеркнул, что хотел бы начать «новую эпоху открытой работы с народом».

Отмечается, что действующий и избранный президенты не обсуждали в подробностях дополнительный бюджет, однако они сошлись во мнении относительно его необходимости и договорились продолжить обсуждение данного вопроса на рабочем уровне.

Отмечается, что вопросы, касающиеся амнистии экс-президента Ли Мён Бака, не поднимались.

Коснувшись действий КНДР, стороны договорились о тесном сотрудничестве в обеспечении безопасности страны в процессе смены политической власти.