Москва, 2 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Ревакцинацию детей от коронавируса желательно проводить раз в шесть месяцев, если не будет меняться штамм самого вируса. Такую рекомендацию дал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Специалист пояснил, что общий рекомендуемый срок для ревакцинации детей составляет раз в полгода. Однако всё зависит от того, как часто будет меняться штамм. Если с такой же частотой, как это наблюдают вирусологи сейчас, то нужно ревакцинироваться раз в шесть месяцев.

В случае, если штамм коронавируса начнёт изменяться реже, то и ревакцинацию детям можно будет проводить значительно реже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра Гамалеи Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины от коронавируса на детях от шести до 11 лет.