Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Перспективы рубля и доллара в свете влияния на них антироссийских санкций рассказал 1 апреля преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Специалист отметил, что из-за политического давления США и ввода санкций против ряда стран, этим странам приходилось переходить на международные расчёты в валютах, отличных от доллара.

По мнению Ковалика, вводя санкции в отношении России, США лишь ускорили процесс «выдавливания себя» из мировой экономики, который продолжается уже много лет. Эксперт пояснил, что американский доллар подкреплён только статьёй конституции США и ничем более, в отличие от российского рубля, который обеспечен золотом.

По словам Ковалика, поскольку рубль имеет реальную ценность, то его положение на рынке будет усиливаться, так как люди верят американскому доллару всё меньше, в том числе из-за внушительного внешнего долга у США.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю курс российской национальной валюты укрепился на 12,05 рубля, до уровня 83,95 за доллар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме заявили об искусственном «накачивании» курса рубля Центробанком России на фоне обрушения экономики страны.

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