Берлин, 2 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Отказ от закупки российских углеводородов может привести к катастрофическим последствиям для немецких производственных предприятий, заявил президент Федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм 1 апреля в эфире телеканала ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По его словам, такое решение заведет отрасль в тупик. Он отметил, что речь идет о крахе немецкой промышленности, которая спасла экономику ФРГ в период пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет покупать газ у России в рублях. Он подчеркнул, что ФРГ задействовало чрезвычайный план на случай прекращения поставок голубого топлива из РФ.