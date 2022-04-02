Пекин, , 06:26 — REGNUM Ситуация вокруг Украины не должна влиять на торговые отношения Китая с Россией, заявил глава департамента Европы китайского МИД Ван Лутун в ходе брифинга.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций… Мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — заявил он.

Ван Лутун указал, что даже не все западные страны отказались от экономического сотрудничества с Россией на фоне проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим он подчеркнул, что обычное торговое сотрудничество Пекина и Москвы не должно быть затронуто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента Европы китайского МИД Ван Лутун заявил, что Китай не принимает участия в спецоперации России и поэтому не может влиять на решения Москвы. Он добавил, что Пекин продолжает выступать за мирное урегулирование.