Вашингтон, 2 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Танки советского производства будут переданы Украине при посредничестве Соединённых Штатов, чтобы укрепить позиции украинских военных в Донбассе. Такое утверждение сделала 1 апреля газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По данным издания, США впервые за время конфликта на Украине открыто выступит посредником при передаче Киеву советских танков. При этом количество техники, которую планируется передать Украине, не приводится. Не сказано и какие страны ещё будут участниками операции по передаче техники советского производства, предполагаемая дата передачи танков тоже не указывается.

Утверждается, что решение о передаче Киеву танков советского образца при посредничестве США было принято, якобы, после запроса президента Украины Владимира Зеленского. При этом уточняется, что Зеленский не обращался напрямую к США с просьбой о поставках танков, но запросил их среди прочего вооружения в ходе обращения к другим государствам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США увеличат военную помощь Украине ещё на $300 млн.