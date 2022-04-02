Абуджа, 2 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Власти Нигерии ввели послабления для масочного режима, введенного в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба нигерийского центра по контролю за заболеваниями.

Pedro Нигерия

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Сообщается, что в республике теперь разрешено не носить защитные маски на улице. Тем не менее требования о ношении масок остается в силе для мероприятий в помещениях, а также для других случаев с высоким риском заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом центр настаивает, чтобы как можно больше граждан Нигерии прошли вакцинацию против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Италии пообещали отменить масочный режим в закрытых помещениях в конце апреля. Также с 1 апреля в стране отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2020 году в связи с началом пандемии COVID-19.