Тегеран, 2 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. 1 апреля управление по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана объявило, что число погибших от коронавирусной инфекции по стране за последние 24 часа сократилось до 36 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отмечает министерство здравоохранения, в результате общее число смертей достигло 140 240. Согласно сообщениям, за последние сутки в Иране было обнаружено 2264 новых случая заражения коронавирусом, при этом 315 человек были госпитализированы.

Таким образом, всего было подтверждено заражение 7 164 484 иранцев, причем 6 877 834 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Согласно данным Mehr News, 24 иранских округа все ещё находятся в красной зоне, 68 — в оранжевой, 306 — в желтой и 50 — в синей зоне.

С момента вспышки в декабре 2019 года коронавирусная инфекции COVID-19 унесла жизни свыше 6 167 420 человек по всему миру.