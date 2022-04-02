Москва, , 03:05 — REGNUM Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell не сможет закупать российский газ за рубли из-за политических решений Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что британское руководство стремиться возглавить борьбу против России в мире.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Великобритания включила в свой санкционный список Газпромбанк, через который недружественным России странам предложено покупать газ у РФ за рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Дмитрий Песков заявил, что в «иных условиях» требование об оплате в рублях за российский газ может быть отменено.

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