Лима, 2 апреля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Власти Перу объявили о том, что со 2 апреля в стране начнется вакцинация четвертой дозой препарата против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своем сайте перуанский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Такая мера коснется людей старше 70 лет и лиц с ослабленным иммунитетом. Также четвертый укол вакциной от COVID-19 в Перу с 4 апреля будут ставить медицинским работникам. Речь идет о препаратах американских компаний Pfizer и Moderna.

Кроме того, как сообщает парагвайское министерство здравоохранения, с 4 апреля четвертую дозу вакцины против коронавирусной инфекции начнут вводить в Парагвае. Ее получат люди старше 50 лет, лица с ослабленным иммунитетом и медики, которые работают в инфекционных отделениях больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президенту США Джо Байдену ввели четвертую дозу вакцины Pfizer/BioNtech.