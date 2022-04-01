Тирана, 2 апреля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Технический комитет экспертов Албании 1 апреля постановил о смягчении мер по борьбе с коронавирусом и снятии ограничения на собрания.

Godo Quine Влёра. Албания

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране имеется 500 выявленных активных случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 13 пациентов с COVID-19.

Тем не менее остается в силе решение об обязательном карантине лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, в течение пяти дней. В стране произведено 2,7 млн инъекций вакцины от коронавируса.