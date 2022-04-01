Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Ещё 120 российских и белорусских организаций пополнят санкционный список США «из-за Украины», сообщила 1 апреля журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Сальвадор Дали. Лицо войны (фрагмент). 1941

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Она пояснила, что после добавления этих структур в чёрный список количество российских и белорусских организаций в нём превысит 200 с начала российской спецоперации на Украине.

Подсанкционные организации, напомнила представитель Белого дома, теперь «не смогут получать высокие технологии Соединённых Штатов без лицензии, в которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано».

Смысл санкций якобы заключается в том, что США наказывают те компании, отрезая их от прибыли, которые «помогают российским властям в проведении военной спецоперации на Украине».

Владимира] Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли». Бедингфилд «Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для [российского президента, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли».

Чиновник добавила, что Вашингтон намерен добиться, чтобы эти организации не могли приобретать западные технологии, а также обходить «жёсткие санкции» США.

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