Париж, , 21:30 — REGNUM В очередной раз страны — члены Международного энергетического агентства решили продать часть своих нефтяных ресурсов — «из-за нестабильной ситуации, связанной с Украиной». Соответствующее заявление МЭА обнародовано 1 апреля по итогам встречи министров, состоявшейся в видеоформате.

Цены на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В документе сказано, что 31 страна — член МЭА решила «высвободить новую партию нефти из стратегических запасов в ответ на нестабильную ситуацию, вызванную российской военной операцией на Украине».

Меры приняты, отмечают авторы, чтобы сбить цены на нефть. Таких решений было до сих пор пять в истории организации: последнее — 1 марта 2022 года, а первое — в 1991 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к этим действиям МЭА настойчиво подталкивало американское руководство: президент США Джо Байден уже рассказал о более чем 30 странах, которые последовали примеру Штатов.

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