Бухарест, 1 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии зарегистрировано 2972 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 апреля сообщает «Румынское телевидение».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Согласно официальным данным, распространение инфекции фиксируется практически во всех регионах страны. В то же время динамика заболевания замедлилась в Бухаресте, Яссах и некоторых других крупных румынских городах. Скончался 21 человек.

По состоянию на 1 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,85 млн. Из них умерло 65 015 пациентов.