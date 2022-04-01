Берлин, , 21:11 — REGNUM Высылка группы российских дипломатов рассматривается властями Германии, пишет 1 апреля Süddeutsche Zeitung. Речь идёт примерно о 20 сотрудников российских диппредставительств.

Высылка российского посла Феликса фон Мейндорфа Джeрджей Брайдак (1837-1876)

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Отмечается, что, как Нидерланды и Бельгия, Германия подозревает российских дипломатов в работе на спецслужбы России. Вопрос пока не решён: правительство Германии не проявляет единства по этому поводу.

Издание добавляет, что такую антироссийскую меру как отзыв аккредитации у сотрудников посольства РФ обсуждала в конце марта на встрече с министрами стран G7 политический директор в МИД Германии Тьёрвен Бельман.

Напомним, в конце марта ряд европейских стран объявил о высылке российских дипломатов якобы по подозрению в их адрес в контексте работы на спецслужбы России.

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