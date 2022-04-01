Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Свердловская область не будет специально готовиться к приходу в регион штамма коронавируса стелс-омикрон. Об этом заявил журналистам замгубернатора Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что в этом штамме нет ничего принципиально нового. «Все те меры, которые принимались прежде, они в любой момент могут быть активированы, если это понадобится», — цитирует его Накануне.Ru.

Также Креков добавил, что стелс-омикрон не несёт людям серьёзной опасности. Кроме того, говорить о его приходе в Россию и, в частности, на территорию Свердловской области ещё рано.

Чиновник выразил надежду на то, что коллективный иммунитет будет препятствовать распространению инфекции. Он констатировал, что в Свердловской области насчитывается большое число переболевших COVID-19 и это является своего рода препятствием для распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Свердловской области официально не планируют отменять. При этом отметим, что фактически во многих организациях и в транспорте сотрудники и клиенты уже давно ходят без средств защиты.