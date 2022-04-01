Москва, , 20:54 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли на торгах в пятницу, 1 апреля, после нескольких дней снижения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 83,95 рубля, что на 75 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 92,99 рубля, поднявшись на 49 копеек.

В целом же за минувшую рабочую неделю биржевой курс доллара упал 12,05 рубля, курс евро — на 12,01 рубля.