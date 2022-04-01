София, 1 апреля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. С 1 апреля цена природного газа для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии выросла в среднем на 25% и составила 142,5 левов ($80,2) за мегаватт-час. Об этом передает БТВ.

Цена на газ

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Соответствующая цифра была названа на закрытом заседании болгарской Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР).

Как утверждают чиновники структуры, причиной соответствующих тарифных изменений стала неопределенность в вопросах поставок голубого топлива в связи с международными санкциями в отношении России.

При этом, по словам представителей КЭВР, утвержденная регулятором цена значительно ниже аналогов, предложенных компанией «Булгаргаз». Ранее газовый распределитель установил цену в 179,3 левов ($98) за мегаватт-час.