Москва, 1 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает 1 апреля пресс-служба ведомства.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Речь идёт о вакцине «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), выпускаемой в форме спрея для носа. Полный курс вакцинации препаратом предполагает введение двух доз с интервалом в три недели.

Ранее производитель заявлял, что препарат в такой форме будет особенно эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон».