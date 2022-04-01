Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Американское руководство убедило своих союзников последовать примеру США и начать тратить свои нефтяные резервы, заявил 1 апреля президент страны Джо Байден в Белом доме.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

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По его словам, решение было принято утром 1 апреля на чрезвычайной встрече. Свои нефтяные резервы пообещали открыть более 30 стран: на рынок поступит дополнительная нефть объёмом в десятки миллионов баррелей нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, Байден объявил об открытии США своих нефтяных резервов.

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