Москва, , 19:05 — REGNUM Законопроект, направленный на нивелирование санкций для заказчиков и участников закупок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

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Законопроект предусматривает установление в законе № 223-ФЗ срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, который должен составлять по общему правилу не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в целях исключения случаев необоснованного затягивания заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг.

Инициативой также вносятся изменения в закон № 223-ФЗ, предусматривающие особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В частности, закрепляется возможность осуществления закупок в сфере строительства «под ключ».

Кроме того, вносятся изменения в закон № 44-ФЗ, предусматривающие сокращение максимального срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с 30 июня 2022 г. до семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Правительство получает полномочия на установление случаев, при которых к участникам закупок заказчиками будет применяться обязательное требование об отсутствии соответствующей информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Предполагается уточнение оснований для рассмотрения вопроса о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков в случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом ими, предусмотренных заключенными с ними контрактами. В частности, вводится возможность рассмотрения вопроса о включении информации в такой реестр в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при отсутствии оснований для его принятия.

Планируется исключение из критериев отнесения заказчика к категории «заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства» факта регистрации заказчика на территории иностранного государства в связи со спецификой осуществления деятельности таких заказчиков на территории иностранных государств.

Предполагается установление запрета на использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства.

Одновременно законопроектом предполагается установление возможности до 1 января 2024 года осуществлять закупки, предусматривающие заключение контрактов, предметом которых может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.

Кроме того, прописывается продление до 31 декабря 2024 г. ранее установленного до 31 декабря 2022 г. на территориях Крыма и Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений территорий для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд.

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