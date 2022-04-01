Лондон, 1 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В течение трёх месяцев под британской юрисдикцией разрешено проведение платежей по валютному долгу России. Такое решение приняло британское управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

Дipolk.ru Долги

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Эти платежи разрешаются любым лицам под юрисдикцией Британии: то есть эти лица могут оказывать услуги по получению и переводу нерублёвых купонных платежей (а также платежей по сумме основного долга России) от российских учреждений — Банка России, Минфина РФ, ФНБ.

Речь идёт о платежах по долговым обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 г. Британский регулятор выдал соответствующую генеральную лицензию, которая будет действовать до 30 июня 2022 года.

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