Стокгольм, 1 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Согласно расчетам министерства финансов Швеции, в этом году ВВП страны вырастет на 3,1%, что на 0,3% ниже предыдущего прогноза. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции объявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, передает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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«Прогноз, представленный сегодня, подвержен большей неопределенности, чем обычно», — дал понять министр.

По оценкам правительства Швеции, сокращение темпов роста ВВП напрямую связано с последними событиями на территории Украины. Однако, согласно обновленному прогнозу, в следующем году рост ВВП Швеции будет немного выше ожидаемого и составит 1,6% по сравнению с ранее названной цифрой 1,4%.

В то же время инфляция в Швеции резко возрастет в 2022 году. Так, если раньше в минфине называли цифру 2,1%, то теперь цены вырастут на 4,6%. В 2023 году правительство Швеции ожидает, что инфляция снизится до 1,8%.