Москва, , 18:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры российских и украинских представителей, передаёт 1 апреля пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент России выразил признательность Турции за за содействие в организации очередного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. Стороны также обменялись мнениями по поводу продолжающегося переговорного процесса.

В ходе обсуждения специальной военной операции на Украине президент Турции поблагодарил российскую сторону за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий.

Лидеры двух государств также затронули тематику развития двустороннего сотрудничества и условились о дальнейших контактах.