Москва, 1 апреля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В отдельных регионах России в марте возник дефицит кассовой ленты. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».

Marco Verch Кассовый чек

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«У нас есть рост цен в два-три раза по сравнению с февралём на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит», — заявил Евтухов.

Почему? Все потребители кассовой ленты — а это розничные сети, банки и другие организации, — использовали не только отечественную, но и импортную ленту», — указал он.

При этом, по его словам, в период дефицита стали возникать заказы в размере потребностей на год вперёд.

«Опять-таки, сейчас и поставки нормализуются, в том числе и из других стран», — указал он.