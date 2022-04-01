Москва, , 17:58 — REGNUM Дефицита офисной бумаги в России не будет, заявил 1 апреля заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире «России 24».

Бумага

Евтухов «Что касается бумаги, то всё нормально в стране».

Он отметил, что в России ситуация с ценами на бумагу нормализуется: они возвращаются к уровням января — февраля, так что «никакого дефицита в ближайшее время не будет».

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По словам чиновника, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (Ленинградская область) удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до кризиса. Завод нашёл поставщиков в Индии и Китае. Кроме того, ему предлагаются отечественные ингредиенты.

Евтухов «Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она ещё будет экобумага».

Кроме того, в России бумагу указанного сорта будут производить в Коми и в Архангельской области. Что касается ситуации, когда цены на бумагу подскочили, ведомство уже обратилось в Генпрокуратура: проводится проверка.

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