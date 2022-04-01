Москва, , 17:55 — REGNUM Запасов сахара в России хватает для удовлетворения потребностей граждан. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На сахар у нас взлёт цен был не из-за того, что не хватало сахара. У нас его с избытком», — заявил Евтухов.

«Просто произошёл ажиотажный спрос, который увеличился в три раза, и сейчас он вернулся на уровень января-февраля», — указал он.